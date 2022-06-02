"Дачного" вора будут судить в Кабардино-Балкарии

2 июн. 16:53

В Черекском районе передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Житель Нальчика обвиняется в двух кражах.

"В ходе предварительного следствия установлено, что в начале и середине марта 2022 года подозреваемый дважды приезжал на дачи, расположенные на территории садоводческого товарищества в Черекском районе, и совершил кражи металлических изделий", - пояснили в полиции.

В общей сложности он похитил металла на 30 тыс рублей. Ворованные вещи преступник перевозил на машине знакомого, причем в известность о целях перевозок его не ставил.

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что сдал похищенное в пункт приема металлолома в Нальчике, "заработав" 15 тыс рублей.

Уголовное дело направлено в Черекский районный суд для рассмотрения по существу.