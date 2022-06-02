ОПЕК+ повысил квоту на добычу в июле-августе на 648 тыс б/с

2 июн. 16:45

Министры ОПЕК+ договорились об увеличении квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс баррелей в сутки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Следующая встреча министров должна состояться 30 июня.

Ранее планировалось увеличивать квоту на 432 тыс б/с каждый месяц, чтобы исчерпать ограничения, взятые на себя ОПЕК+ с мая 2020 года, к концу сентября текущего года. С увеличенной квотой до 648 тыс б/с эти добровольные ограничения будут нивелированы уже к концу августа. Формально соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года.

Стоит добавить, что добыча Россией и Саудовской Аравией ограничена 11,5 млн б/с.