Торговку психотропными препаратами задержали в Дагестане

2 июн. 16:41

В Хасавюрте полиция задержала 51-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте сильнодействующих препаратов "Лирика" и "Тропикамид", сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Женщина торговала препаратами на территории одного из продуктовых магазинов, заработав на этом 60 тыс рублей.

Она заявила, что покупала препараты в конце прошлого года для личного потребления, поскольку у нее были проблемы со здоровьем. А перепродала, потому что возникла "срочная нужда в денежных средствах".

Полиция изъяла "Лирику" массой около 17 грамм и 5 флаконов "Тропикамида" - 10,23 грамма.