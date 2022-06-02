"Врач"-самоучка лечил боли в горле, вдувая ромашку, в Узбекистане

2 июн. 16:26

Сообщение из социальных сетей о жителе Узбекистана, который якобы лечит людей слюной, проверили правоохранители. О результатах рассказали в пресс-службе ГУВД Ташкентской области.

Сотрудники Бостанлыкского РОВД и налоговой инспекции выяснили, что запечатленный на видео мужчина - местный житель 1970 года рождения, занимающийся животноводством и не обладающий медицинскими знаниями. Последние два года он зарабатывал на жизнь тем, что продавал козье молоко.

Однако в какой-то момент он прочитал в книге "О лекарственных растениях", что распыление корня растения читтигул (ромашки аптечной) в горло спасает от ларингита.

Лекарь-самоучка вдувал порошок растения людям в рот через трубочку, беря за каждый сеанс по 20 тыс сумов (почти $2), передает "Газета.uz".

Все предметы, используемые при лечении, изъяты в качестве вещественных доказательств, идет следствие.