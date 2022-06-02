Непогода отрезала от мира село в горном Дагестане

2 июн. 16:35

Село Харада Тляратинского района Дагестана осталось без автомобильного сообщения из-за прошедших ливней, проинформировали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона

Сообщается, что ливневые дожди привели к повышению уровня воды в местной реке, что привело к размытию дороги. "В Тляратинском районе на автомобильной дороге местного значения Ланда – Балагида – Харада <> в результате ливневых дождей и поднятия уровня воды в реке Сараор произошло разрушение (размыв) полки дороги. Транспортное сообщение с селением Харада прервано", - указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что восстановительные работы начнутся после падения уровня воды в реке Сараор. Движение по поврежденной дороге начнется в пятницу, 3 июня, по временной схеме.