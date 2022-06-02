Решетников предупредил о рисках роста безработицы

2 июн. 16:10

В России есть риски роста уровня безработицы с нынешних минимальных значений из-за сокращения спроса, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Ситуация на рынке труда пока стабильна: мы достигли там исторического минимума практически по безработице - 4%. Но эта ситуация не должна обманывать", - цитирует его "Интерфакс".

Министр пояснил, что если кризис спроса не прекратится, то предприятия, которые сейчас терпят убытки в ожидании перенастройки и восстановления спроса, будут вынуждены принять меры, которые приведут к сокращению занятости. По словам Решетникова, если судить по опережающим индикаторам, то такие риски существуют.

Поэтому, обратил внимание он, важно работать в направлении увеличения спроса, и правительство делает все возможное, чтобы "максимально деньги пошли в экономику, и экономика перезапустилась".