Сезонные фрукты в разы подешевели в Крыму

2 июн. 16:15

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о том, что совместная работа властей республики и представителей Херсонской области, привело к падению в два-три раза цен на сезонные овощи и фрукты на полуострове.

Напомним, что в марте в Крыму наблюдался рост стоимости "борщевого набора": свеклы, моркови, капусты, а в апреле начались поставки овощей из Херсонской и Запорожской областей.

"Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в два-три раза. Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем сомневающимся на вопрос: что даст России Херсонщина", - приводит слова Крючкова "Крым-24".