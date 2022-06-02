Новый микрорайон начали строить в Нальчике

В Нальчике создадут новый крупный микрорайон "Восточный", в котором планируется построить около миллиона квадратных метров жилья, сообщили в правительстве Кабардино-Балкарии.
В настоящее время на территории строительства прокладывают водопровод. "В Нальчике за микрорайоном "Дубки" начинается застройка нового микрорайона "Восточный", - говорите в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что первостепенной задачей сейчас является обеспечение нового микрорайона инфраструктурой. "В первую очередь здесь проложат канализационные сети и систему водоснабжения, работы уже начались", - отметили в пресс-службе.
Планируется до конца следующего года проложить около 30 км водопроводных сетей, а также более 20 км канализационных сетей.