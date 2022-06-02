Рынок б/у запчастей пылает в Тбилиси

2 июн. 15:57

Крупный пожар произошел на рынке подержанных автозапчастей на окраине Тбилиси, сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Возгорание началось сегодня днем, его причины пока неизвестны.

"Несколько минут назад удалось локализовать пожар. Ведутся работы по его ликвидации. На месте работают десять пожарных экипажей", - цитирует сообщение службы Sputnik Грузия.

Данных о пострадавших и площади возгорания нет.

Бороться с огнем пожарным мешает сильное задымление от горящих покрышек.