Ингушетия примет фестиваль промыслов и ремесел

2 июн. 15:42

Первый международный фестиваль художественных промыслов и народных ремесел "Край мастеров" проведут в ингушском Магасе в день 30-летия возрождения региона, сообщили в пресс-службе Минкультуры республики.

Уточняется, что мероприятие пройдет с 4 по 6 июня на площади Алания перед стометровой башней Согласия. Гостей праздника ждут 90 бесплатных творческих мастер-классов по плотницкому, кузнечному делу, также будут работать гончарные и текстильные мастерские.

"Фестиваль будет представлять из себя пространство, на территории которого посетители знакомятся с истоками ремесел различных народов и видят, как на их глазах создаются ремесленные изделия. В течение трех дней жители и гости региона смогут принять участие в 90 мастер-классах под руководством ремесленников, где они смогут сделать оригинальный сувенир и забрать его с собой", - сообщает ведомство.