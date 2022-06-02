Узбекские сказители приедут на фестиваль в Башкирию

2 июн. 15:35

Представители Узбекистана примут участие во всероссийском детском и молодежном конкурсе-фестивале сказителей, который пройдет с 16 по 17 июня в Башкортостане, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

В проекте участвуют 35 молодых сказителей из Узбекистана, Киргизии, а также из Москвы, Санкт-Петурбурга, Красноярского, Ставропольского краев, Татарстана и Якутии. Всего на конкурс поступило свыше 100 заявок из 12 городов и регионов РФ и стран СНГ.

Возраст юных участников варьируется от 5 до 25 лет. Всего будет представлено две номинации: от 5 до 12 лет и от 13 до 25 лет. Конкурсанты будут соревноваться в искусстве исполнения следующих видов устного народного творчества: былины, мугамы, кюи и эпосы. Финал конкурса состоится в Бурзянском районе. Победителям вручат ценные призы и дипломы.