Уголовные дела открыты против 10 полицейских из-за акций протеста в Армении

2 июн. 15:12

Десять полицейских стали фигурантами уголовных дел в связи с их действиями на акциях протеста в Ереване, рассказала депутат националистического блока "Честь имею", глава парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

По ее словам, в полиции ей рассказали, что с 18 апреля запущено 47 служебных расследований в связи с действиями правоохранителей во время акций гражданского неповиновения, пишет Sputnik Армения.

По итогам расследования два случая остались без последствий, производство по трем приостановлено, по остальным расследование продолжается.