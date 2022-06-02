РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Уголовные дела открыты против 10 полицейских из-за акций протеста в Армении

Уголовные дела открыты против 10 полицейских из-за акций протеста в Армении

Десять полицейских стали фигурантами уголовных дел в связи с их действиями на акциях протеста в Ереване, рассказала депутат националистического блока "Честь имею", глава парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

По ее словам, в полиции ей рассказали, что с 18 апреля запущено 47 служебных расследований в связи с действиями правоохранителей во время акций гражданского неповиновения, пишет Sputnik Армения.

По итогам расследования два случая остались без последствий, производство по трем приостановлено, по остальным расследование продолжается.

1150 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version