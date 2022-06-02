FlyArystan запустила "исторический" рейс из Алматы в Ереван

2 июн. 15:11

Казахстанский лоукостер FlyArystan запустил прямые рейсы из Алматы в Ереван, сообщил посол Казахстана в Ереване Болат Иманбаев.

"Примечательно, что рейс открыт в год 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном. Более того, прямой маршрут Алматы-Ереван-Алматы открыт впервые в истории транспортного сообщения между двумя странами", – пояснил дипломат в интервью Sputnik Армения.

По словам посла, открытие рейса ждали с нетерпением. Он напомнил, что в период пандемии многие рейсы по всему миру, в том числе и прямые авиарейсы между странами, были отменены.

Иманбаев подчеркнул, что данное событие значимо для двустороннего многопланового сотрудничества между Казахстаном и Арменией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, туристической сферах.

"Сейчас сотрудничество между нашими странами динамично развивается во всех сферах, налажен доверительный обмен мнениями и диалог на высшем и высоком уровне", - отметил дипломат.

Посол заявил, первым рейсом в Ереван прилетели сотрудники казахстанских СМИ и блогеры, для которых организовали четырехдневный тур по Армении, чтобы раскрыть туристический потенциал республики.

Стоит добавить, что сейчас ведется проработка еще одного маршрута для прямого авиасообщения между Казахстаном и Арменией. Полеты будет выполнять казахстанская компания.