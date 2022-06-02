Матвиенко назвала условия возобновления переговоров России и Украины

2 июн. 15:06

Переговоры России и Украины возможны только с учетом российских условий, но уговаривать Киев Москва не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с официальным визитом в Зимбабве.

"Переговоры возможны только с учетом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет", - приводит слова Матвиенко ТАСС.

Ранее спикер СФ заявила о том, что Москва и Киев были близки к соглашению, по которому Украина останется внеблоковым государством.