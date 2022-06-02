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Турция готова стать точкой транзита российского газа

Турция готова стать точкой транзита российского газа

Турция может выступить точкой транзита газа из России для его поставок на европейские рынки, такое заявление сделал заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Турция хочет задействовать всю инфраструктуру для внутренней добычи в контексте внутреннего потребления и транспортировки газа на внешние рынки, в том числе европейские, для существующих поставщиков через трубопроводы Азербайджана, России и Ирана", - цитирует его РИА Новости.

Замминистра уточнил, что Турция также может оказать поддержку в транзите ресурсов из Туркменистана, Ирака, Средиземноморья.

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