Турция готова стать точкой транзита российского газа

2 июн. 15:00

Турция может выступить точкой транзита газа из России для его поставок на европейские рынки, такое заявление сделал заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Турция хочет задействовать всю инфраструктуру для внутренней добычи в контексте внутреннего потребления и транспортировки газа на внешние рынки, в том числе европейские, для существующих поставщиков через трубопроводы Азербайджана, России и Ирана", - цитирует его РИА Новости.

Замминистра уточнил, что Турция также может оказать поддержку в транзите ресурсов из Туркменистана, Ирака, Средиземноморья.