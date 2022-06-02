Азербайджанские власти могут за считанные часы подать газ армянскому населению Карабахского региона

2 июн. 14:52

Власти Азербайджана может буквально за считанные часы обеспечить подачу природного газа армянскому населению в Карабахском регионе АР, об этом сообщил замглавы Минэнерго Азербайджана Эльнур Солтанов.

"Технически мы к этому готовы. Если будет принято соответствующее решение, то мы можем обеспечить подачу газа в считанные часы. Причем армянское население Карабахского региона будет платить за этот газ меньше чем сейчас", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Чиновник пояснил, что то же самое распространяется и на энергоснабжение армянского населения в Карабахе - "ведь они считаются гражданами Азербайджана".