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Азербайджанские власти могут за считанные часы подать газ армянскому населению Карабахского региона

Азербайджанские власти могут за считанные часы подать газ армянскому населению Карабахского региона

Власти Азербайджана может буквально за считанные часы обеспечить подачу природного газа армянскому населению в Карабахском регионе АР, об этом сообщил замглавы Минэнерго Азербайджана Эльнур Солтанов.

"Технически мы к этому готовы. Если будет принято соответствующее решение, то мы можем обеспечить подачу газа в считанные часы. Причем армянское население Карабахского региона будет платить за этот газ меньше чем сейчас", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Чиновник пояснил, что то же самое распространяется и на энергоснабжение армянского населения в Карабахе -  "ведь они считаются гражданами Азербайджана".

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