Суд над Саакашвили вновь перенесли

2 июн. 14:42

Заседание по делу о незаконном пересечении границы Грузии бывшим президентом Михаилом Саакашвили отложили на 9 июня.

Как заявили его адвокаты, подзащитный хочет присутствовать на судебном заседании, но на этот раз не сможет сделать это по состоянию здоровья. С 12 мая экс-лидер Грузии лечится в клинике "Вивамеди".

"Он принимал активное участие в политических делах против него, выступал на заседаниях с речью. Соответственно, у него есть желание продолжить участвовать в процессах и в будущем, как только этого позволит состояние здоровья", - цитирует адвоката Дмитрия Садзаглишвили Sputnik Грузия.

При этом защитник интересов Саакашвили считает бессмысленным предлагать проведение заседания в клинике.

"Никакого смысла в проведении выездного заседания нет… Соответственно, нам придется подождать до тех пор, пока состояние здоровья не позволит участвовать в судебных заседаниях", - подчеркнул он.