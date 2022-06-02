Две "Лады" не поделили дорогу на Ставрополье

2 июн. 14:35

Авария произошла на пересечении улиц Рабочей и Шоссейной в Нефтекумске, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Пострадали два человека.

Установлено, что на круговом движении водитель LADA Granta не уступила дорогу и врезалась в LADA Vesta.

"В результате 41-летняя женщина, водитель первой легковушки, и ее 10-летняя дочь получили тяжелые травмы", - сообщили правоохранители, уточнив, что пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.