Азербайджан и Италия обсудили двустороннее сотрудничество

2 июн. 14:27

Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем госсекретаря министерства экологического перехода Италии Ваннией Гава, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили успешное развитие экономического партнерства между государствами, особенно в энергетической сфере, обменялись мнениями об альтернативной энергетике, сотрудничестве в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий.

Джаббаров рассказал об успешном развитии сотрудничества между Азербайджаном и Италией, важном значении взаимных визитов лидеров стран и проводимых переговоров в расширении связей.

В свою очередь Гава отметила важность плодотворных обсуждений по расширению экономического сотрудничества и поделилась мнением о направлениях развития партнерства.

Кроме того, она проинформировала о возникшем в Европе спросе на природный газ, а также заинтересованности в импорте сырья и подчеркнула важность сотрудничества с Баку в этом направлении