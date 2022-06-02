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Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)

"Вестник Кавказа"

Вчера в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка автора уникального "коврового стиля" в живописи, азербайджанского художника Аббаса Кязимова (1956–2021),  посвященная Международному дню защиты детей. В своих работах Кязимов, представитель Апшеронской школы - группы художников, которые во многом определяли своеобразие азербайджанского искусства XX века - стремился к ясности выражения своих замыслов, отталкиваясь от детского восприятия, простоты и безусловной любви.

Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)
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