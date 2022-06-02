Сказочный мир Аббаса Кязимова (фоторепортаж)

Вчера в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка автора уникального "коврового стиля" в живописи, азербайджанского художника Аббаса Кязимова (1956–2021), посвященная Международному дню защиты детей. В своих работах Кязимов, представитель Апшеронской школы - группы художников, которые во многом определяли своеобразие азербайджанского искусства XX века - стремился к ясности выражения своих замыслов, отталкиваясь от детского восприятия, простоты и безусловной любви.