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Инфоповод. Россия и Азербайджан. Нефтяной кризис. Каннский фестиваль 2022. Покушение на Мону Лизу

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости со всего мира за неделю. Марина Лагутина расскажет о позитивном развитии отношений России и Азербайджана, об энергетическом кризисе в мире, об обладателях наград Каннского фестиваля и о попытке навредить «Моне Лизе» Леонардо да Винчи.

Читайте о праздновании Дня независимости Азербайджана в Москве:

https://vestikavkaza.ru/articles/na-vdnh-otprazdnovali-den-nezavisimosti-azerbajdzana.html

https://vestikavkaza.ru/articles/v-moskve-otprazdnovali-den-nezavisimosti-azerbajdzana.html

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