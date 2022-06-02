Бизнесу России и Турции помогут наладить связи

2 июн. 14:00

Российский экспортный центр поможет российским и турецким экспортерам и импортерам наладить сотрудничество, сообщает пресс-служба организации.

Как отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, Турция является важным и надежным партнером России, а Центр помогает отечественным компаниям искать потенциальных покупателей по всему миру, в том числе в Турции.

"Мы готовы соединить бизнес-потребности двух стран и оказать им дальнейшее сопровождение для заключения конкретных экспортных и импортных сделок, а в перспективе сделать обмен запросами российских и турецких компаний цифровым", - цитирует ее пресс-служба организации.