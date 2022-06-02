Блогер покатал друга на матрасе в Симферополе

2 июн. 13:46

В Симферополе Lada Priora ездила по центру с прикрепленным к кузову матрасом, на котором лежал "пассажир", соответствующая видеозапись распространилась в социальных сетях.

В управлении МВД по Крыму рассказали, что ролик заметили сотрудники ГИБДД.

Было установлено, что одновременно с человеком на матрасе в багажнике ехали двое друзей водителя. Акция сопровождалась показом плаката с адресом паблика в социальной сети.

Участники инцидента были задержаны. Они рассказали, что хотели привлечь внимание подписчиков.

В ГИБДД происшествие трактовали иначе: водитель Lada подверг опасности пассажиров, создал помехи другим участникам дорожного движения и нарушил общественный порядок. Его привлекли к административной ответственности по статьям о перевозке пассажиров вне кабины (ч.2 ст. 12.23 КоАП), отсутствии страхового полиса (ч.2 ст.12.37 КоАП) и за непристегнутые ремни, причем как у него самого, так и у его пассажиров (ст. 12.6 КоАП).

На всех четверых участников акции оформили протоколы о нарушении правил проведения уличного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП).

"Пассажир" матраса оказался несовершеннолетним, поэтому его протокол передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

Его родителям и взрослым участникам грозит административный штраф до 20 тыс рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.