Лучший бариста Северного Кавказа определится в Дагестане

2 июн. 13:29

Фестиваль кофе, на котором будет выбран лучший бариста Северного Кавказа, пройдет на центральной площади Махачкалы с 4 по 6 июня.

"Махачкала стала кофейной столицей! Ваше отношение к напитку не оставило нас равнодушными и побудило организовать масштабное мероприятие – Махачкалинский фестиваль кофе на центральной площади города", - сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев.

"В рамках фестиваля пройдет чемпионат среди бариста Северного Кавказа", - добавил он.

В рамках фестиваля прейдут концерты, мастер-классы, а также будут организованы шатры с продукцией местных кофеваров.