Иранский министр нефти отправился в Азербайджан

2 июн. 13:17

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи отправился с трехдневным визитом в Баку, где примет участие в 27-й Международной выставке нефти и газа Каспия, сообщает агентство IRNA.

Глава ведомства примет участие в мероприятиях 27-й Международной выставки нефти и газа Каспия, организованной в рамках Бакинской энергетической недели.

Оуджи выступит с речью в первый день мероприятия. Он также проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с министрами и высокопоставленными официальными лицами из других стран.

Стоит добавить, что выставка нефти и газа Каспия, организованная при поддержке Минэнерго Азербайджана и национальной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продлится до 4 июня.