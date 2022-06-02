Кадыров покинул пятерку самых богатых глав регионов

2 июн. 13:13

Российские губернаторы опубликовали доходы за 2021 год. Лидерами оказались глава Московской области Андрей Воробьев. В тройку также вошли руководители Алтайского края и Северной Осетии.

Воробьев в прошлом году заработал 253,8 млн рублей, что в три раза больше, чем в 2020-м. По итогам 2020 года он был третьим в рейтинге, пропустив вперед глав Чечни Рамзана Кадырова и Марий Эл Александра Евстифеева.

Согласно декларации за прошлый год, у него по-прежнему отсутствуют недвижимость и транспортные средства, при этом один из его несовершеннолетних детей имеет квартиру площадью 195 кв м.

Как сообщили РБК в пресс-службе главы Подмосковья, его доход вырос в основном за счет активов, находящихся в доверительном управлении. Там же отметили, что инвестиционный портфель сформирован исключительно из российских финансовых инструментов.

Вторую строчку в этом списке занял губернатор Алтайского края Виктор Томенко с доходом более 85 млн рублей, впервые оказавшись в топ-10. Доход главы региона по сравнению с 2020 годом повысился почти в 10 раз.

Пресс-служба правительства края уточнила, что он получил 79,2 млн рублей от продажи недвижимости в Москве и Московской области, приобретенной в предыдущие годы. В декларации Томенко за 2020 год указывалось, что он владел двумя квартирами площадью 113,3 кв м и 233,9 кв м, в документах за 2021 год они отсутствуют. Также учтены доходы от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду. Таким образом, как подытожили в пресс-службе, доход от работы в правительстве составил чуть более 5 млн рублей.

Замкнул тройку лидеров глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он также в ней впервые. В 2021 году он получил более 70 млн рублей, что превышает совокупный доход глав остальных шести республик СКФО. Основную часть дохода (60 млн рублей) Меняйло получил от продажи ранее купленной недвижимости в Москве. Еще 7,5 млн рублей - зарплата Меняйло в должности полпреда президента в Сибирском федеральном округе, которую он занимал до апреля 2021 года.

Стоит отметить, что в глава Чечни Рамзан Кадыров не попал даже в пятерку богатых губернаторов, так как его заработок по доходам 2020 года за год сократился в 14 раз - в 2021 году он заработал 26,5 млн рублей, при том что годом ранее эта сумма достигала 381,19 млн рублей. РБК направил запрос в информационное управление главы республики. Вперед себя Кадыров пропустил врио главы Ярославской области Михаила Евраева (52 млн рублей), руководителя Липецкой области Игоря Артамонова (51,7 млн) и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко (30,9 млн рублей).