Названа стоимость путешествия в Иран

2 июн. 13:14

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала ориентировочную стоимость путевок в Иран.

Сообщается, что компания FUN&SUN (бывший "TUI Россия") – открывает в июне продажи туров в Иран, присоединившись к "Интуристу", Сhina Travel и PAC Group.

По словам экспертов, с увеличением числа продавцов цена начнет снижаться, что позитивно отразится на спросе. Попасть из Москвы в Тегеран можно прямыми рейсами авиакомпании Mahan Air.

"Стоимость пятидневного экскурсионного тура с посещением Тегерана и Исфахана составляет 209 тыс рублей на двоих. Насыщенная программа десятидневного путешествия обойдется в 325 тыс рублей на двоих", - приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в цену путевки включен перелет, проживание в отеле категории четыре или пять звезд, трансферы и экскурсии.