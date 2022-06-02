Международный конгресс социальных наук открылся в Университете ADA в Баку

2 июн. 13:01

В Баку в Университете ADA сегодня открылся Международный конгресс социальных наук.

На церемонии открытия выступил ректор Университета АDА Хафиз Пашаев. Он подчеркнул, что освобождение азербайджанских земель от оккупации - это особая страница в истории страны.

Ректор рассказал также, что участники конгресса посетят Шушу, где увидят последствия вандализма, совершенного оккупантами, и ознакомятся с ведущимися строительными и восстановительными работами.

Хафиз Пашаев поведал о важном значении проведения конгресса, искренне приветствовав его участников.

"Нам очень приятно видеть здесь председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа, председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову, ректоров многих университетов, других представителей сферы образования. Я верю, что будет много интересных и продуктивных дискуссий и будут установлены новые связи. На этот конгресс прибыло более 520 гостей, направили свои научные исследования более 1000 ученых. Этот конгресс приведет к укреплению наших академических связей и усилит сотрудничество между университетами", - приводит слова ректора Trend.