Сегодня День защиты реки Кура

2 июн. 16:00

День защиты главной водной артерии Южного Кавказа – реки Кура празднуется сегодня жителями Грузии, Азербайджана и Армении.

В связи с Днем защиты Куры специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии взяли из реки образцы воды. В них определят физико-химические параметры, а также проверят на органические и неорганические загрязнители и тяжелые металлы. Результаты проверки будут известны через несколько дней.

Мониторинг осуществляется ежемесячно в 19 точках реки, а в три месяца раз – в 33 точках. Результаты исследований публикуются на сайте Национального агентства окружающей среды.

День защиты Куры в Грузии, Армении и Азербайджане был учрежден в 1999 году коалицией "Куры-Аракс", напоминает Sputnik Грузия.

Кура – самая крупная река Закавказья, она берет начало в Армянском нагорье на территории Турции, впадает в Каспийское море. Река протекает по территории трех государств: Турции, Грузии, Азербайджана, и для двух последних является основной рекой. Часть бассейна Куры (в основном ее крупнейшего притока Аракса) находится на территории Армении и Ирана.