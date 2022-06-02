Глава парламента Турции прилетел в Баку

2 июн. 12:38

Председатель Великого национального совета Турции Мустафа Шентоп прибыл с визитом в Баку.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева делегацию во главе с Шентопом встретили вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Фазаил Ибрагимли, глава Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов и посол Турции в Баку Джахит Багджи, пишет "Анадолу".

Шентоп прилетел в Баку для участия в VII Международном конгрессе социальных наук "İNCSOS-Карабах", где в ходе своего выступления на церемонии открытия в Университете АDА он пожелал еще большего укрепления турецко-азербайджанского единства.

Глава парламента напомнил, что традиционно свои первые визиты турецкие официальные лица совершают в Азербайджан, а азербайджанские официальные лица - в Турцию.

"Проводимый конгресс будет полезен и с точки зрения доведения карабахских реалий до внимания мировой общественности. Наше желание заключается в том, чтобы международное сообщество услышало справедливый голос Азербайджана", - подчеркнул он.