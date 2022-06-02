Схрон с оружием и боеприпасами случайно откопал житель Карачаево-Черкесии

2 июн. 12:35

Оружие и боеприпасы нашел житель Малокарачаевского района во время земляных работ на арендованном участке, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

"При визуальном осмотре предварительно установлено, что найденные предметы являются: РПГ-7 и четыре выстрела к нему, 77 боеприпасов к подствольному гранатомету, части винтовки", - сказано в нем.

Правоохранители обнаружили там и две канистры с более чем тысячью патронов.

Так как на боеприпасах уже появилась ржавчина, то велика была опасность их самопроизвольной детонации. Поэтому их оставили на месте, позже взрывотехники уничтожили взрывоопасные предметы накладным зарядом.

РПГ-7 и части винтовки переданы на исследование экспертам.

Сотрудники ОВД выясняют происхождения арсенала и его владельца.