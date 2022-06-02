Ереван прокомментировал разницу в численности комиссий по делимитации границы Азербайджана и Армении

2 июн. 12:33

Количество членов представителей сторон в комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией не играет какой-либо важной роли, заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян в ответ на вопрос, почему с армянской стороны их вдвое меньше, чем с азербайджанской.

По его словам, члены комиссии ведут обсуждения со специалистами в различных форматах.

"Рабочая группа ведет подготовку, прежде чем приступить к переговорам. Если в группу входит замминистра, это не значит, что сотрудники ведомства не участвуют в подготовке. Не вижу проблем с точки зрения состава", - цитирует Григоряна Sputnik Армения.

Говоря о предстоящей в Москве второй встрече, секретарь СБ пояснил, что на ней будут рассматриваться вопросы, связанные с делимитацией границы, так что она станет продолжением первой встречи.

"Рабочие группы обсудят, как продвигаться вперед в данном вопросе", - уточнил он.

Григорян указал, что ее точная дата пока не назначена, и пообещал сообщить информацию, как только она появится.

Напомним, 24 мая на границе Азербайджана и Армении прошла встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Назавтра замглавы российского МИД Андрей Руденко сообщил, что очередная встреча комиссий АР и РА по делимитации границы пройдет на следующей неделе в Москве.