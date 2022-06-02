Делегация Минобороны Греции посетит Армению

2 июн. 12:33

Делегация министерства обороны Греции под руководством замглавы военного ведомства Никоса Хардалиаса посетит Армению с визитом 2 июня.

Стало известно, что делегация прибудет в страну по приглашению замминистра обороны РА Карена Брутяна.

В ходе визита состоятся встречи с министром обороны Суреном Папикяном, министром высокотехнологичной промышленности Робертом Хачатряном, замминистра обороны Кареном Брутяном.

Кроме того, запланирована встреча с Католикосом всех армян Гарегином Вторым и представителями греческой общины.