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Делегация Минобороны Греции посетит Армению

Делегация Минобороны Греции посетит Армению

Делегация министерства обороны Греции под руководством замглавы военного ведомства Никоса Хардалиаса посетит Армению с визитом 2 июня.

Стало известно, что делегация прибудет в страну по приглашению замминистра обороны РА Карена Брутяна.

В ходе визита состоятся встречи с министром обороны Суреном Папикяном, министром высокотехнологичной промышленности Робертом Хачатряном, замминистра обороны Кареном Брутяном.

Кроме того, запланирована встреча с Католикосом всех армян Гарегином Вторым и представителями греческой общины.

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