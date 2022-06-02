Предпринимателю из Турции грозит бессрочное заключение в Грузии

2 июн. 12:28

Грузинская прокуратура предъявила обвинение учредителю компании "Метро холдинг" Галифу Озтюрку, которой принадлежат крупнейшие гостиницы в Батуми.

Турецкого бизнесмена задержали в Батуми 31 мая. Его обвинили в незаконной покупке и хранении наркотиков в особо крупном размере. Следственная служба министерства финансов получила ордер на обыск квартиры Озтюрка в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании фальшивых документов и легализации незаконных доходов. В ходе обыска в квартире предпринимателя был найден кокаин весом более 7 граммов.

За незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере мужчине, согласно статье 260 УК Грузии, грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Уголовное дело находится на стадии расследования, пишет Sputnik Грузия.