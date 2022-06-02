Дагестан разработал проект всероссийского детского турцентра

2 июн. 12:25

Власти Дагестана презентуют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) проект Всероссийского детского туристического центра, который планируется создать в Каякентском районе региона.

"На ПМЭФ мы будем презентовать проект Всероссийский детский центр в Республике Дагестан. Планируем мы его делать на землях Каякентского района, прилегающих, в том числе к озеру Папас", - сообщил глава региона Сергей Меликов в ходе встречи с представителями туристического бизнеса.

Региональный лидер отметил, что эта территории имеет все предпосылки для развития различных видов туризма – экологического, этнического, санаторного.