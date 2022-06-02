Армения больше не будет передавать Америке образцы биологических патогенов

2 июн. 12:21

Правительство Армении внесло изменения в соглашение "О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия", заключенное МЧС РА и Минобороны США в 2010 году. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина сегодня.

Ранее, согласно п. 5 ст. 4 соглашения, армянская сторона была обязана передавать Пентагону требуемые образцы опасных патогенов, собранные в профилактических, военных и мирных целях, а также эпидемиологические данные.

В ближайшее время будет принят всеобъемлющий закон, посвященный сфере биологической безопасности, он четко закрепит отсутствие у государства обязательств по передаче какой-либо стране образцов патогенов, пишет Sputnik Армения.

Для реализации сбалансированной политики в области биологической безопасности в упомянутый договор были внесены соответствующие поправки.