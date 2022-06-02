Минпросвещения России воспитает не только школьников, но и их родителей

2 июн. 12:10

Министерство просвещения России намерено работать в области просвещения родителей школьников, заявил замглавы ведомства Денис Грибов на круглом столе на тему "Киноуроки в школах России: искусство на службе воспитания".

"Нынешняя ситуация показала острую необходимость в просветительской работе с родителями", - цитирует его ТАСС.

Грибов уточнил, что работа в этом направлении ведется, создается всероссийский родительский совет при ведомстве.

"Работа с родителями, по сути, наш приоритет сегодня. Семья должна разделять те ценности, которые формирует система образования", - считает чиновник.