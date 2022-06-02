Шуша станет городом "зеленой энергетики"

2 июн. 12:06

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявил, что республика планирует подписать контракты с иностранными партнерами по реализации крупномасштабных проектов "зеленой энергетики" в Шуше.

Он отметил, что подобные устойчивые инициативы являются показателями долгосрочных международных интересов, долгосрочной политики Азербайджана касательно "зеленой энергии".

"Баку сегодня определяет возобновляемые источники энергии в качестве стратегического приоритета в развитии страны", - цитирует министра Sputnik Азербайджан.

По его словам, мир проходит через процессы трансформации, которые изменят динамику энергосистемы Азербайджана. Шахбазов подчеркнул, что сегодня открывается новая глава с точки зрения каспийской энергетики.

Глава ведомства уточнил, что за последние два года республика проделала огромный путь в вопросе развития возобновляемых источников энергии.

"Мы подписали два контракта на производство 470 мВт в стране. Третий контракт на подходе и находится на стадии подписания. Его подписание состоится на нашей следующей встрече в рамках Бакинской энергетической недели в Шуше", - указал он.

Шахбазов добавил, что соглашение – всего лишь часть плана по превращению Азербайджана в страну "зеленого роста" за счет реконструкции энергосистемы на основе ВИЭ, а также электрической мобильности, его производства и экспорта.