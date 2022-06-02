Молодой водитель устроил ДТП с пострадавшими на Ставрополье

2 июн. 11:56

Четыре человека пострадали в результате аварии в Советском округе Ставропольского края, проинформировали в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21099 на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Ниссан Максима, который по инерции въехал в дорожное ограждение", - сообщили правоохранители.

Уточняется, что травмы головы, ушибы и ссадины получили четыре пассажира отечественного автомобиля. По факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.