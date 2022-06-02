Уличные знакомые убили и сожгли несовершеннолетнюю жительницу Алматы

2 июн. 11:56

Пропавшая без вести 17-летняя жительница Алматы найдена мертвой, о трагедии рассказали в городском департаменте полиции.

Девушка 2005 года рождения исчезла 24 мая, ее мать обратилась за помощью в полицию 27 мая.

Следственно-оперативная группа установила круг лиц, предположительно причастных к ее исчезновению: это жители Алматинской области К. 1992 г.р. и Б. 2001 г.р., с которыми девушка познакомилась на улице в день исчезновения.

Мужчины признались, что убили ее, и показали место, где они захоронили тело - недалеко от Капшагайского водохранилища. Предварительно известно, что подозреваемые сожгли его, чтобы замести следы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, идет расследование.