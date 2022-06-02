В России выявили еще 4 262 случая коронавируса

2 июн. 11:45

За минувшие сутки в России выявили 4 151 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 353, в Санкт-Петербурге - 291, в Подмосковье - 221. В Краснодарском крае - 101, в Ставропольском крае - 73, в Крыму - 43, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 0, в Чечне - 14, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 18 339 776.

Госпитализирован за сутки 1 965 человек. Выздоровели - 4 976 пациентов, за все время - 17 749 960.

Умерли за сутки 85 человека, с начала пандемии - 379 285.