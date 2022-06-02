McDonald's зарегистрирует еще один бренд в России

2 июн. 11:28

Бывшая компания McDonald's направила заявку в Роспатент для регистрации бренда "Наше место", информирует агентство Москва со ссылкой на документы.

Уточняется, что данная заявка стала уже восьмой по счету. Ранее были направлены запросы на регистрацию брендов "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса", "Точно он", "Это он" и "Компас".

Новый товарный знак, как и семь остальных, будет относиться к международной классификации товаров и услуг, что позволит производить еду, в том числе сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки.

Кроме того, под брендом "Наше место" можно будет открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой навынос. Как уточнили в пресс-службе компании, окончательное решение о новом наименовании пока не принято.