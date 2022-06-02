Маленького жителя КЧР наградили за спасение четырехлетнего ребенка

2 июн. 11:25

Руководство Карачаево-Черкесии наградило 12-летнего мальчика за спасение четырехлетнего малыша, тонувшего в водоеме, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Нагрудный знак и символ "Горячее сердце" Амину Мамчуеву вручил министр по делам молодежи КРЧ Ибрагим Тоторкулов. Он выразил благодарность за проявленный героизм и поздравил его с Международным днем защиты детей.

Подвиг юнца внесли в почетную книгу "Горячее сердце". Отмечается, что в текущем году в сборник включили рассказы о добрых поступках еще 140 маленьких россиян.