В России назвали самые уважаемые профессии

2 июн. 11:09

Около 30% граждан России испытывают уважение к врачам, фельдшерам и медсестрам, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Примерно 9% респондентов считают профессию врача наиболее уважаемой. Столько же процентов заявили, что работа военного престижна. Порядка 4% опрошенных выбрали инженеров, а 3% - спасателей. По 2% отметили среди уважаемых профессий рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников.

Стоит добавить, что по сравнению с подобным исследованием десятилетней давности, учителей стали называть чуть реже, а военнослужащих - в три раза чаще.