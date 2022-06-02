Минфин урегулирует с инвесторами претензии к исполнению обязательств по евробондам "Россия-2022"

2 июн. 11:09

В Минфине России назвали причину задержки выплат дополнительных процентов по евробондам "Россия-2022" и заверили, что готовы урегулировать с держателями претензии к полноте исполнения обязательств по ним. Такое сообщение распространила пресс-служба министерства.

Ведомство констатирует, что у ряда владельцев облигаций "Россия-2022" возникли требования по выплате дополнительных процентов за период с установленной даты погашения (4 апреля текущего года) до даты фактического перечисления средств.

"Средства были доведены до инвесторов после даты, установленной эмиссионной документацией для соответствующей выплаты, по причине недобросовестного исполнения иностранными контрагентами Минфина России своих функций при погашении указанных облигаций", - цитирует сообщение ТАСС.

В нем также уточняется, что некоторые инвесторы оценивают задержку выплаты, произошедшую позже срока исключительно из-за неправомерных действий иностранных посредников, как "следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока".

В Минфине добавили, что платежным агентом по евробондам "Россия-2023", "Россия-2028", "Россия-2042", "Россия-2043" выступит Национальный расчетный депозитарий (НРД).