Меркель солидаризировалась с Украиной 

2 июн. 11:05

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку киевским властям.

Свое мнение она выразила на мероприятии, приуроченном к уходу в отставку главы германской ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.

Ранее экс-канцлер, комментируя ситуацию на Украине заявляла, что речь идет о "глубоком переломе в истории Европы после холодной войны".