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Меркель солидаризировалась с Украиной 

Меркель солидаризировалась с Украиной 

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку киевским властям. 
Свое мнение она выразила на мероприятии, приуроченном к уходу в отставку главы германской ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана. 
Ранее экс-канцлер, комментируя ситуацию на Украине заявляла, что речь идет о "глубоком переломе в истории Европы после холодной войны".

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