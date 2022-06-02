Грузинские гвардейцы подписали план сотрудничества с норвежскими коллегами

2 июн. 11:00

Представители национальной гвардии министерства обороны Грузии и внутренней гвардии Норвегии подписали пятилетний план сотрудничества, - сообщили сегодня в пресс-службе грузинского оборонного ведомства.

"Национальная гвардия Грузии и Внутренняя гвардия Норвегии оформили двусторонний план сотрудничества, которым были определены основные направления на следующие пять лет. ...Целью пятилетнего плана является планировка и проведение командно-штабных учений на уровне батальонов, бригад и штабов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также военные двух стан вместе разработают и внедрят концепцию по подготовке подразделений территориального резерва, добавили в Минобороны Грузии.

С грузинской стороны план сотрудничества подписал командующий Национальной гвардией бригадный генерал Роман Джохадзе, а с норвежской - замкомандующего Внутренней гвардией бригадный генерал Мартен Эгген.