Трехлетняя девочка выпала с пятого этажа во Владикавказе

2 июн. 10:50

Трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа во Владикавказе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Накануне в приемное отделение детской республиканской клинической больницы с ушибом головного мозга и множественными переломами поступила трехлетняя девочка.

Полицейские выяснили, что мать оставила ее под присмотром 14-летней сестры, а сама ушла в магазин за продуктами.

"В момент, когда старший ребенок вышел из комнаты, трехлетняя девочка из детской кроватки перелезла к окну, облокотилась на москитную сетку и упала вместе с ней с высоты пятого этажа", - сказано в сообщении.

Пострадавшая получает всю необходимую помощь, она находится в тяжелом состоянии.