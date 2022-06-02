В Ингушетии проходит конкурс на лучшее подсобное хозяйство

2 июн. 10:42

Минсельхоз Ингушетии объявил о старте конкурса на лучшее частное подсобное хозяйство, - сообщили в пресс-службе министерства.

"Принять участие в нем может каждый, кто ведет личное подсобное хозяйство. Конкурс пройдет в два этапа", - рассказал сотрудник пресс-службы, напомнив, что заявки на него принимаются по 27 июня органами местного самоуправления в письменном виде с приложением фото- или видеоматериалов хозяйств, передает "Интерфакс".

Специальная комиссия определит лучшие из представленных хозяйств, после чего обладатель первого места получит от властей 500 тыс рублей, второго - 300 тыс, третьего - 200 тыс, а последующие участники - по 50 тыс рублей.

Призовой фонд конкурса, проводимого по инициативе главы региона Махмуд-Али Калиматова, сформирован за счет средств Национального фонда развития Ингушетии, - добавили в пресс-службе главы и правительства региона.