Астраханские огнеборцы локализовали пожар в торговом центре "Айсберг"

2 июн. 10:23

Астраханским подразделениям МЧС удалось локализовать пожар в торговом центре "Айсберг" в Астрахани, который затронул 280 квадратных метров площади, - сообщает главк МЧС по региону.

"На пожаре объявлена локализация. Обнаружено несколько разрозненных очагов пожара на общей площади 280 кв м. Предварительно погибших и пострадавших нет, спасено два человека", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На данный момент тушением огня в торговом центре с помощью 25 единиц техники занимаются 102 человека личного состава.